Tobias Stephan steht in seinen neunten NLA-Playoffs. Und noch immer ist er ein Suchender. Den Schatz, den Meisterpokal, hat er bisher aller Anstrengungen zum Trotz nie gefunden. Nicht mit Kloten, nicht mit Servette – und auch nicht mit seinem aktuellen Klub EV Zug. Im ersten Jahr nach seiner Rückkehr aus Nordamerika stand der 33-Jährige mit Genf in seinem einzigen Playoff-Final. In seinen bisher zwei Saisons beim EV Zug schied er zweimal bereits im Viertelfinal aus. Diese Hürde hat Stephan in Zug also zum ersten Mal überwunden und dabei gegen seinen Ex-Klub Servette eine sehr gute Figur abgegeben.

Als der Schweizer Nationalgoalie Ende 2013 seinen Wechsel zum EV Zug bekannt gab, da sagte sein damaliger Trainer bei Genf, Chris McSorley, der EVZ habe mit dessen Verpflichtung einen «Volltreffer» gelandet. Die hohen Erwartungen konnte das Eigengewächs des EHC Kloten in der Innerschweiz bis dato nicht erfüllen. Mit seiner extrem ruhigen Art und seiner neu gewonnenen, mentalen Stärke ist Tobias Stephan in diesem Jahr aber bereit, bei der erfolgreichen Schatzsuche an vorderster Front mitzuhelfen.

