Bringen die getrennten Wege für Sie – Dominique – auch eine Befreiung?

Aegerter: Ja, ja, das musste ja kommen. Ja, ja, ich habe jetzt keinen Lüthi-Komplex mehr, weil ich nicht mehr in seinem Team bin. Für mich ist es gleich wie für Tom. Wir verbringen nun weniger Zeit zusammen und sonst ändert sich nichts. Ich hoffe, dass ich ihn nun auf der Rennpiste wirklich herausfordern kann. Wir warten ja alle darauf, zwei Schweizer auf dem Podest zu sehen.

Wann ist es so weit?

Aegerter: Beim Saisonauftakt am 26. März haben wir die erste Chance.

Aber es ist eben schon so, dass Sie im gleichen Team wie Tom immer kleiner geworden sind.

Aegerter: Ich bin immer noch 174 Zentimeter gross. Ich bin also nicht kleiner geworden. Ja, meine Leistungen haben in den zwei Jahren nicht gestimmt. Aber was sind die Gründe dafür? Dass Tom mein Teamkollege war? Weil wir auf Kalex umgestiegen sind? Vielleicht, weil ich schwer gestürzt bin? Es gibt viele Ursachen.

Aber Sie wirken jetzt selbstsicherer, lockerer.

Aegerter: Aber nicht, weil Tom nicht mehr mein Teamkollege ist. Es ist vieles anders geworden. Die Sportler-RS im vergangenen Winter hat mir auch geholfen. Der Militärdienst hat Spass gemacht und ich konnte von den anderen Spitzensportlern viel lernen und einen Schritt vorwärtsmachen. Und es hat gutgetan, während des Winters sechs Wochen in Spanien zu trainieren. Ich fahre jetzt mit der Suter wieder die Maschine, die ich wollte und fühle mich in einem neuen Team wohl.

Lüthi: Ich verstehe, was du meinst. Wenn immer alles gleich ist, dann tut ein Wechsel manchmal gut. Ja, manchmal ist ein Wechsel notwendig. Ich denke, dass es nicht der Wechsel von der Kalex zurück auf die Suter ist, der dir helfen wird. Sondern einfach der Wechsel in ein anderes Team.

Warum waren Sie im gleichen Team gut und warum Dominique nicht?

Lüthi: Wir hatten ja beide innerhalb des Teams unsere eigenen Leute. Ich habe aber am Rande mitbekommen, dass es zwischen Domi und dem Cheftechniker nicht gepasst hat. Das spielte eine wichtige Rolle. Aber es ist nicht so, dass seine Resultate etwas mit meiner Präsenz zu tun haben. Ich wollte ihm nicht etwas wegnehmen.

Aegerter: Das sehe ich ja auch so. Natürlich habe ich, als bekannt wurde, dass du in unser Team kommst, auch gedacht: Du und ich im gleichen Team, das geht sicher nicht.

Lüthi: Das ging mir auch so.

Aegerter: Aber wir haben uns schnell zusammengerauft und wir haben nie gegeneinander gearbeitet und ich hatte nie das Gefühl, dass du mir etwas wegnimmst. Das Problem warst nicht du. Es war die Summe vieler Kleinigkeiten, die mich um die Resultate gebracht hat.