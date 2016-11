Die Schweizer Handballer stehen vor einer schwierigen EM-Ausscheidung und vor einem spannenden Wiederaufbau. Zuletzt sorgte Die Handball-Auswahl für Aufsehen - es herrscht Aufbruchstimmung. Gleichwohl sind die Schweizer in der EM-Quali in der Rolle des (krassen) Aussenseiters. Verfolgen Sie das Spiel auswärts in Slowenien live.