Der 27-jährige Freiburger musste sich im Halbfinal nur dem britischen Titelverteidiger Richard Kilty um acht Hundertstel geschlagen geben. Mit 6,66 verpasste er seine Saisonbestleistung lediglich um eine Hundertstelsekunde. Der Final findet um 20.57 Uhr statt.

Bei den Frauen qualifzierte sich Mujinga Kambundji als Erste ihrer Vorlauf-Serie souverän für die Halbfinals. Mit 7,24 Sekunden erzielte die 24-jährige Bernerin die viertbeste Zeit aller Teilnehmerinnen. Sie hat allerdings noch einige Reserven. "In der Hälfte merkte ich, dass ich vorne bin, und dann lief ich locker fertig", sagte Kambundji.

Auch Ajla Del Ponte und Sarah Atcho schafften den Einzug in die Top 24. Erstere verbesserte mit 7,35 Sekunden die persönliche Bestzeit um drei Hundertstel. Dies reichte in ihrem Vorlauf zum 3. Platz und zum 10. Rang insgesamt. Atcho kam in ihrer Serie mit 7,36 Sekunden als Vierte weiter. Die Halbfinals finden am Sonntagnachmittag statt.