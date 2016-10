In einem TV-Interview im jamaikanischen Fernsehen hat sich der 30-Jährige darauf festgelegt, dass er beim Racers Grand Prix 2017 in Kingston - am 10. Juni - sein letztes Rennen auf jamaikanischem Boden bestreiten wird.

An den Weltmeisterschaften vom 4. bis 13. August in London will der neunfache Olympiasieger nochmals zu Hochform auflaufen. "Ich werde definitiv nach der WM zurücktreten, das werden meine letzten", sagte der Jamaikaner.