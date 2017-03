Er hat in diesen zwei Partien zwei Tore zugelassen. Sportdirektor Jan Alston und sein Trainer Dan Ratushny versichern zwar, alles sei in bester Ordnung. Lausanne spielte aber in den letzten Partien nicht mehr «Vollgas», schonte Cristobal Huet (Kniebeschwerden) und einen Teil des ausländischen Personals. Die Strategie ist klar: Auf Knopfdruck geht es nun los und Lausanne läuft allen Zweifeln davon.

Der HCD und seine Goalies

Arno Del Curto versucht schon während der ganzen Saison, den Zweifeln davonzulaufen. Die grosse Frage war: geht es ohne Leonardo Genoni? Ohne grossen Torhüter? Seit dem ersten Titelgewinn unter Arno Del Curto vor 15 Jahren kann sich der HCD auf grosse Torhüter verlassen: Lars Weibel, Jonas Hiller, Reto Berra und zuletzt Leonardo Genoni.

Lars Weibel befindet sich längst im Ruhestand, Jonas Hiller ist in der NHL Dollarmillionär geworden und hütet heute den Kasten für Biel, Reto Berra spielt in Amerika und Leonardo Genoni beim SCB. Und so vertraut Arno Del Curto auf Gilles Senn (20) und Joren van Pottelberghe (19).

Beide haben noch nie ein NLA-Playoff-Spiel bestritten. Den Zweifeln um die Torhüterposition sind die Davoser in der Qualifikation davongelaufen. Die Reaktion auf die unerfahrenen Goalies war nicht eine Defensivtaktik. Arno Del Curto ist seinem mitreissenden Powerhockey treu geblieben und sicher in die Playoffs geflogen.

Womit wir nun zum Kern der Sache vorgedrungen sind: Dieser Viertelfinal wird durch die Torhüter entschieden. NHL-Titan Cristobal Huet (40), Stanley-Cup-Sieger und Luganos Meistergoalie von 1999, gegen den Playoff-Frischling Gilles Senn (19). Entweder werden wir hinterher sagen, Cristobal Huet sei nicht mehr dazu in der Lage gewesen, eine Playoff-Serie zu gewinnen – oder Gilles Senn sei noch nicht gut genug, um ein Playoff-Held zu sein.