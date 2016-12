Es war für Lara Gut so etwas wie ein Schlüsselmoment. Dieser eine Gedanke, der vieles verändert hat. «Seither weiss ich wieder, wie sehr ich diesen Sport liebe. Wie privilegiert ich bin, hier zu sein und zu tun, was ich gerne mache», sagte sie am Donnerstag. Das war nicht immer so. Besonders nicht in der vergangenen, so erfolgreich zu Ende gegangenen, Saison. Da war manches eine Qual für sie.

Wann genau es passiert ist, sagte sie gestern nicht. Aber es muss irgendwann im Anschluss an das Weltcupfinale in St. Moritz gewesen sein. Als sich der Rummel etwas gelegt hatte. Die grosse Kugel für den Gewinn des Gesamtweltcups ihren Platz gefunden hatte und nicht mehr fremd wirkte im Leben der Schweizerin. Da blickte Lara Gut noch einmal zurück und merkte: «Es gab in dieser Saison einige Rennen, wo ich danach geweint habe. Es kam vor, dass ich keine Ahnung hatte, was zu tun ist.»