5. Die Davoser müssen in Führung gehen

In den bisherigen drei Halbfinalduellen gegen den EV Zug lagen die Davoser genau während 141 Sekunden in Führung. Das reichte am Samstag erstaunlicherweise zum Sieg. Ansonsten rannten sie fast immer einem Rückstand hinterher, was für die Spieler physisch wie psychisch unglaublich zermürbend war. Ein Schlüssel zum Erfolg wird für den HC Davos damit sein, heute Abend endlich mal früh in Führung zu gehen. Das würde die nach der bitteren 3:5-Heimniederlage angeschlagenen Zuger weiter verunsichern.