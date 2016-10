Rückschlag in Frankfurt

Das Unterfangen «Titelverteidigung beim Ironman» geht seinen gewollten Weg. Bis zu jenem verhängnisvollen 3. Juli. Am Ironman in Frankfurt will sich Ryf für Hawaii qualifizieren. Auf den ersten Blick reine Formsache. Doch es passiert das Unvorstellbare. Die Solothurnerin muss erstmals in ihrer Karriere ein Rennen aufgeben. Das regnerische, kühle Wetter und Wassertemperaturen von 15 Grad lassen ihren Körper kollabieren. Nichts geht mehr auf der Velostrecke.

Ryf reagiert mental heftig. Eine Aufgabe sei schlimmer als ein schlechter Rang, meint sie. Enorme Unzufriedenheit und Selbstzweifel nagen an ihr. «Ich habe in Frankfurt eine grosse Schwäche gezeigt», sagt sie. Brett Sutton schüttelt ob solcher Aussagen nur den Kopf. Und er kennt die einzige Therapie, die bei Daniela Ryf hilft: Grenzen überschreiten. Zusammen planen sie als Reaktion auf ihre Aufgabe das Unmögliche. Die zweifache Olympiateilnehmerin soll in Roth und in Zürich zwei Ironman innerhalb von sieben Tagen absolvieren.

Sie tut es. Und wie! In Deutschland gewinnt Ryf mit der drittschnellsten Zeit, die eine Frau je erzielt hat (8:22:04), beim Ironman Switzerland mit Streckenrekord. «Wehe, wenn sie losgelassen», kommentiert ihr Trainer und er prophezeit: «In Hawaii mit acht Wochen zusätzlichem Training wird sie noch ein ganz anderes Tier sein.»