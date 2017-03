Josip Drmić steht in den Katakomben des Genfer Stadions. Er schaut um sich und soll nun erklären, welche Gefühle dieses Siegtor gegen Lettland auslöst. Die Szenerie wirkt fast surreal. Drmić sucht die Superlative. «Explosion! Feuerwerk! Unbeschreiblich!», sagt er. Dass er seine Leidenszeit für einen kurzen Moment einfach so vergessen durfte. «Und genau für solche Momente spiele ich Fussball!» Doch sein Körper hinkt in diesen Momenten noch hinterher, ist von den Eindrücken zu erschlagen, um Gefühlseruptionen zuzulassen.

Drmić und die Schweizer Nationalmannschaft. Es ist eine verrückte Geschichte. Manchmal kompliziert. Vielfach schön. Es ist ein ständiges Auf und Ab, wie auf der wildesten Achterbahn. Dass er an diesem Samstag bereits wieder Held sein darf, hätten nicht viele gedacht. Am wenigsten vielleicht er selbst. «Aber träumen darf man ja …» Das neuste Kapitel in dieser Geschichte ist ohne jeden Zweifel ein schönes. Das Tor gegen Lettland ist bereits sein zehntes für die Schweiz im 26. Einsatz. Es ist eine hervorragende Quote.

Drmics Karriere in Bildern: