In zwei Wochen reisen sie an das nächste grössere Turnier nach Rio – jenen Ort, an dem sie unabhängig voneinander im vergangenen Jahr die Schweiz haben mitfiebern lassen. «Sie haben an den Olympischen Spielen in Rio etwas Grosses ausgelöst. Die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ist gestiegen, der Druck ist grösser geworden», sagt Frauen-Nationaltrainer Sebastian Beck.

Heidrich/Vergé-Dépré wollen sich deshalb nicht aus dem Konzept bringen lassen. Die Klotenerin und die Bernerin sehen ihre erste gemeinsame Saison als Chance, sich weiterzuentwickeln. Als Saisonhighlights stehen die heimischen Auftritte in Luzern (23.–28.5.) und Gstaad (4.–9.7.) an, sowie die Weltmeisterschaften in Wien (28.7.–6.8.) und die Europameisterschaften in Jurmala (Lettland; 16.–20.8.). Doch erst mal wollen sie mit regelmässigen Top-Ten-Plätzen Selbstvertrauen tanken, um dann das grosse Fernziel, die Olympischen Spiele Tokio 2020, in Angriff zu nehmen.