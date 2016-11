Bei den ATP Wolrd Tour Finals in London wird neben den Einzelpartien natürlich auch im Doppel gespielt. Bei der Partie Henri Kontinen/John Peers gegen Feliciano/Mark Lopez bekamen die Zuschauer am Montagabend einen Ballwechsel zu sehen, der in jedem Tennis-Highlightvideo dieses Jahres ein Muss ist! Doch schauen Sie selbst: