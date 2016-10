Der Besuch beim göttlichen Stellvertreter hat Wunder gewirkt. Drei Tage nach dem himmlischen Treffen mit Papst Franziskus bei der Eröffnung der ersten Konferenz für «Glauben und Sport» im Vatikan in Rom musste sich Thomas Bach wieder einmal dem Teufelszeug Doping zuwenden. Als hätten höhere Mächte ihre Finger im Spiel, fanden das Internationale Olympische Komitee (IOC) und die Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) beim gestrigen olympischen Gipfeltreffen in Lausanne wieder zurück zum einträchtigen Miteinander und stiessen eine umfassende Reform des Systems an.

Seit der vom IOC ignorierten Wada-Empfehlung, Russland komplett von den Olympischen Spielen in Rio zu verbannen, herrschte zwischen den beiden Organisationen ein hässlicher Kleinkrieg mit gegenseitigen Schuldzuweisungen am derzeitigen Chaos im Anti-Doping-Kampf. Noch zu Beginn dieser Woche hatte Wada-Gründungspräsident Dick Pound in Richtung Gipfel-Teilnehmer gelästert: «Es sind die üblichen Verdächtigen, die sich in Lausanne treffen.»

Er sprach ihnen die Fähigkeit ab, «differenziert über das breite Spektrum der Fragen nachzudenken». Der Schweizer FIS-Präsident Gian-Franco Kasper konterte und verbot sich eine Einmischung der Wada in die Politik. «Sie soll den Kampf gegen Doping führen. Und das ist meiner Meinung nach kein politischer Kampf.» Der frühere Wada-Direktor David Howman setzte das vergiftete Pingpong mit der Feststellung fort: «Dem IOC ist Kontrolle wichtiger als Unabhängigkeit.»