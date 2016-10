Aber Edgar Salis ist der Befreiungsschlag bereits gelungen. Er hat eben eine dreijährige Berufsausbildung zum Sozialpädagogen erfolgreich abgeschlossen. Mit einer Diplomarbeit zum Thema «Verwahrlosung».

Inti Pestoni - Investition für die Zukunft?

Er nennt den Transfer-Flop Inti Pestoni eine Investition in die Zukunft. Schlauerweise verkauft er sein Krisenmanagement nicht als «seine» sondern als «unsere» Idee. «Vergangene Woche war ich mit unserem Trainer bei einer Medienkonferenz der Champions Hockey League in Luzern. Auf der Rückfahrt mit dem Auto hatten wir die Idee mit den Spezialtrainings mit Inti Pestoni.»

Spezialtraining ist ein kleines Wort für eine grosse Sache. Inti Pestoni ist in Ambri gross geworden und hat dort in den letzten sechs Jahren fünfmal mehr als 20 Skorerpunkte gebucht. In 331 NLA-Partien hat er für Ambri 227 Punkte produziert. Ein Stürmer mit dieser Kragenweite ist unter 400 000 Franken Jahreslohn nicht zu haben. Bisher hat er die ZSC Lions pro Skorerpunkt wohl gegen 200 000 Franken gekostet.

Edgar Salis hat Inti Pestoni im Sommer für drei Jahre verpflichtet. Er kann aus dem Vertrag nicht einfach aussteigen und eine Rückversetzung ins Farmteam (GCK Lions) würde eine kernige Polemik auslösen. Der schlaue ZSC-Sportchef schickt seinen Flop-Transfer lieber in einen «Wiederholungskurs» (WK). Er sagt, Inti Pestoni brauche erst einmal Grundlagentraining. «Er wird in den nächsten zehn Tagen zweimal täglich unter Aufsicht im Kraftraum arbeiten und nicht aufs Eis gehen. In etwa zehn Tagen wird er wieder auf dem Eis trainieren. Alleine unter Aufsicht des Trainers und nicht mit der Mannschaft. Ich gehe davon aus, dass er dann nach der Nationalmannschaftspause wieder ins Team zurückkehrt.» Das Comeback ist also für den 11. November gegen Ambri zu erwarten.

Der Luxus der Lions

Wahrlich, die ZSC Lions sind in einer komfortablen Lage. Sie können es sich leisten, ein trainingsfaules Jahrzehnttalent, einen der teuersten Spieler der Liga, während der Saison zum Konditionstraining abzukommandieren. Kein Schelm wer sagt, dass sich der Sportchef in Ambri ein bisschen nach der Berufseinstellung des «Pasta-Stürmers» Inti Pestoni hätte erkundigen können.