Sind also die Athleten selbst schuld, weil sie nicht akzeptieren konnten, dass für sie der Sieg nicht mehr dringelegen ist? Svindal sagt: «Natürlich ist jeder Athlet am Ende für sich selbst verantwortlich. Aber wir müssen auch der FIS vertrauen können.» Und Reichelt ergänzt: «Ich verstehe, dass man in Kitzbühel ein Rennen will. Aber nicht auf Kosten unserer Gesundheit. Auf Kosten unseres Sports.»

Neue Kurssetzung

Sind also doch die Veranstalter schuld an den Unfällen? Abschliessend lässt sich das wohl nie ganz beantworten. Beide Seiten haben plausible Argumente für ihre Sicht der Dinge. Konsens herrscht hingegen darin, dass sich die Ereignisse nicht wiederholen dürfen. Reichelt sagt: «Wichtig ist, dass wir aus den Fehlern lernen.»

Die FIS und die lokalen Rennveranstalter haben reagiert und Massnahmen getroffen. Bei der Anfahrt zur Hausbergkante wurde das Tempo durch eine neue Kurssetzung reduziert. Zudem ist es nur noch den Athleten und einem Trainer pro Nation erlaubt, die Passage bei der Besichtigung zu befahren.

Damit soll verhindert werden, dass sich die Piste durch viel Verkehr zu stark verändert. «Die Welle nach der Hausbergkante hat sich im vergangenen Jahr im Verlauf der Woche gebildet», erklärt Waldner. «Das versuchen wir mit dieser Massnahme zu verhindern.»

Auch auf die Kritik der schlechten Sicht haben die Organisatoren reagiert. Beim Hausberg wurde eine Flutlichtanlage installiert. «Es wurde viel getan», gesteht Reichelt. «Das war aber auch nötig.»

In den Trainings kam es trotzdem zu Unfällen. Nicht am Hausberg, dafür in den oberen Passagen, die so eisig sind wie schon lange nicht mehr. Waldner sagt: «Wir müssen eine Show bieten, sonst schaut niemand zu. Wir bewegen uns immer am Limit.»

Naglich ergänzt: «Wenn es zwanzig Jahre lang auf der Streif keinen aufstellt, würde niemand glauben, dass das die schwierigste Abfahrt der Welt ist.» Hoffentlich kommt es gut.