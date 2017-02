Mehr Kopfschmerzen bereitete ihm dafür, Reichert und Jobin mitzuteilen, dass man in Zukunft auf ihre Dienste verzichtet. «Es ist hart, solchen Spielern, die während Jahren mit Leib und Seele ein Teil dieses Klubs waren, sagen zu müssen, dass man ohne sie plant.» Noch viel härter wird es für Edgar Salis, der in der Causa Seger früher oder später einen Entscheid fällen muss. «Wichtig ist, dass man die geschäftliche und die private Ebene trennt und dass man offen und ehrlich miteinander redet», sagt Salis.

Doch so sehr er auch dem sportlichen Faktor bei der Evaluation Gewicht gibt, so sehr weiss er auch, dass die «Softfaktoren» gerade beim ZSC-Captain ein enormes Gewicht haben. Salis: «Wie wichtig ist der Spieler in der Kabine? Welche Auswirkungen hat der Verlust eines Leaders für die Mannschaft? Kommt dazu, dass diese Leute, die so lange in einem Klub gespielt haben, meistens auch vom menschlichen Gesichtspunkt her sehr gute Typen sind.»

Salis erinnert sich dabei an jene Zeit, als er bei den ZSC Lions keinen Vertrag mehr erhielt und danach seinen Rücktritt erklärte. Zusammen mit ihm verliessen mit Claudio Micheli und Mark Streit drei Führungsspieler gleichzeitig den Klub. In der folgenden Saison verpassten die Zürcher die Playoffs – die Chemie der Mannschaft war total auf den Kopf gestellt worden. Dieses Beispiel ist für Edgar Salis Warnung genug, keine Schnellschüsse bei solch diffizilen Entscheidungen zu fabrizieren.

Der beliebte Notausgang

Ein beliebter Notausgang ist in solch schwierigen Situationen, dass man seinem verdienten Spieler einen Job innerhalb der Organisation anbietet. «Wenn er für den Klub von grosser Bedeutung war, dann ist das eine gute Lösung», sagt Salis. Für Chatelain macht so etwas nur Sinn, wenn «der Spieler auch wirklich dazu bereit ist, den Schritt weg vom Eishockey zu machen». Klar ist: Das perfekte Szenario kann man in diesen Ablösungsprozessen selten erzwingen. Abschiede tun immer irgendwie weh.