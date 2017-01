Weit weniger kritisch ist der Bayern-Präsident gegenüber WM-Gastgeber Katar, der wegen der Arbeitsbedingungen auf den WM-Baustellen und wegen Bestechungs-Verdacht bei der WM-Vergabe seit längerem in der Kritik steht.

Dass der FC Bayern ausgerechnet nach Katar ins Trainingslager fliege, da sehe er gar keine Probleme, betonte Hoeness. «Wir sind mal wieder klüger gewesen. Die meisten Clubs frieren jetzt nämlich gerade in Spanien oder in Portugal. In Doha hatten wir 25 Grad und einen Rasen, der mit der Nagelschere gepflegt wird. Perfekte Bedingungen.»

Und was ist mit der moralischen Frage, mit den Arbeitsbedingungen, Herr Hoeness? «Die Arbeitsbedingungen werden nicht besser, wenn wir nicht nach Katar fahren», meinte Hoeness. «Das ist wie beim Kriegführen: Solange man miteinander redet und aufeinander zugeht, kann man was ändern, sonst nicht.»



Ulis Bratwurst-Mission



Reden, auf Leute zugehen: Das konnte Hoeness während seiner Haft nicht. «Das war eine harte Zeit», sagte der Ex-Sträfling gestern Morgen. Mehr als 5500 Briefe hat er in seinen acht Monaten hinter Gittern erhalten. Welches war der Schönste? «Ein handgeschriebener Brief von ex-ManU-Trainer Alex Ferguson.» Und die wöchentlichen Briefe eines Freundes, der ihm immer ein Sudoku auf die Rückseite gemalt habe.

Doch abgesehen von den Briefen sei da nichts, das er an dieser Zeit vermisse. Auch nicht das Börsenzocken, das im März 2014 schliesslich zu seiner Verhaftung führte? «Für mich war das damals ein unglaublicher Spass, heute nicht mehr», betonte Hoeness. Er sei auch nie ernsthaft krank oder süchtig gewesen, habe keine Therapie gemacht.

Statt einer Therapie macht Hoeness lieber Ferien. Er sei jetzt gerade 65 geworden und gönne sich ein paar ruhige Tage mit seiner Frau in seiner Schweizer Ferienwohnung in Lenzerheide. Danach gäbe er wieder Vollgas für den FC Bayern.

Und dann sei da noch ein kleines Seitenprojekt. Mit seiner Wurstfabrik, die er vor seiner Haft an seinen Sohn übergeben habe, tüftle er gerade an einer Kopie der St. Galler Olma-Bratwurst herum. «Wir wollen die Kultur der Bratwurst auf der ganzen Welt durchsetzen», erzählte Hoeness.



Bayern, Bratwürste, Briefe beantworten: Es bleibt viel zu tun für den umtriebigen Uli.