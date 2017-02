Nachdem am Montagabend die alpine Ski-WM in St. Moritz offiziell eröffnet wurde, steht heute mit dem Super-G der Frauen das erste Rennen an. Nach drei Siegen in vier Super-G-Rennen ging Lara Gut als Topfavoritin ins Rennen, die Tessinerin liegt momentan jedoch nur auf dem 3. Platz.