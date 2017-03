Teams, die vor dem Verpassen der Playoffs stehen, transferieren ihre alten Spieler im Zuge eines Neuaufbaus oft zu Konkurrenten, die ihre Mannschaft im Hinblick auf die Playoffs gezielt ergänzen/verstärken. Für Pittsburgh ist Mark Streit ein hochkarätiger Ergänzungsspieler.

Jakob bekam einst von Esau für eine Linsensuppe das Erstgeburtsrecht. Später sah er gar die Himmelsleiter. Die Chancen, dass der «Billig-Transfer» für Pittsburgh (der Titelverteidiger musste im Tausch nur ein Draftrecht hergeben) und Mark Streit ein ähnlich gutes Geschäft wird wie das Erstgeburtsrecht für Jakob und dass er die Leiter in den Stanley-Cup-Himmel sehen wird, sind erheblich.

Späte Krönung

Selbst wenn es Mark Streit in Pittsburgh nicht zum Stanley-Cup reicht, so wird er doch einmal erzählen können, er habe das Powerplay mit Sidney Crosby, dem besten Spieler der Welt, dirigiert. Der Transfer ist so oder so die späte Krönung seiner Karriere. Auch die Chancen auf einen neuen Vertrag haben sich durch diesen Transfer verbessert.

Der ehemalige SCB-Junior wird nach dieser Saison «free Agent». Er kann den neuen Klub frei wählen und sein neuer Arbeitgeber muss dem alten Klub keine Kompensation leisten. Mark Streits Agent Pat Brisson ist der einflussreichste der Branche. Auch Sidney Crosby ist sein Klient. Er wird Mark Streit noch einmal einen Einjahres-Kontrakt für gut zwei Millionen aushandeln – in Pittsburgh oder anderswo. Diese Saison verdient der ehemalige Nationalmannschafts-Captain vier Millionen Dollar.