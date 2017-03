Die YB-Fans unter den gut 17'000 Zuschauer im Stade de Suisse, die zu Beginn der Partie als Reaktion auf die Niederlage gegen Winterthur ihrer Mannschaft die Unterstützung verweigert hatten, trauten in der Startphase ihren Augen nicht. Anstelle des erwarteten Startfuriosos nach der Blamage am Mittwoch legte das Heimteam einen veritablen Fehlstart hin.

Nach knapp zehn Minuten lag das Heimteam mit 0:2 hinten. Christian Fassnacht per Kopf und Dejan Sorgic, der im sechsten Spiel seinen fünften Treffer erzielte, hatten für die Gäste getroffen, wobei sich die YB-Abwehr um Captain Steve von Bergen einmal mehr nicht auf der Höhe ihrer Aufgabe zeigte.

Doch die Stadtberner reagierten - allen voran Trainer Adi Hütter. Noch vor Ablauf der ersten halben Stunde nahm der Österreicher einen Doppelwechsel vor und brachte Miralem Sulejmani, auf den Hütter in den letzten beiden Spielen gegen die Grasshoppers und Winterthur komplett verzichtet hatte. Der Serbe brachte Leben ins Berner Angriffsspiel und schaffte noch vor der Pause mit einem schönen Freistoss aus 30 Metern den Anschluss zum 1:2.

Nach der Pause entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit guten Torchancen auf beiden Seiten - und dem besseren Ende für YB. Marco Bürki (ex YB) lenkte in der 57. Minute eine Flanke von Kevin Mbabu unglücklich mit dem Kopf ab, wobei sich der Ball hinter Thuns Torhüter Guillaume Faivre zum 2:2 ins Netz senkte. Der Ivorer Sékou Sanogo entschied in der 79. Minute nach einer Cornerflanke von Sulejmani mit einem wuchtigen Kopfball zum 3:2 die Partie.

Auch wenn der Sieg aus Sicht des Heimteams keineswegs gestohlen und aufgrund der gezeigten Moral verdient war, wurden die Gäste aus dem Berner Oberland für ihre gute Leistung nicht belohnt. Fassnacht, der unmittelbar nach dem 2:2 alleinstehend aus kurzer Distanz mit dem Kopf den neuerlichen Führungstreffer für Thun verpasst hatte, bekundete in der vierten Minute der Nachspielzeit Pech, als er nur den Pfosten traf.

Young Boys - Thun 3:2 (1:2)

17'533 Zuschauer. - SR Amhof. - Tore: 7. Fassnacht (Tosetti) 0:1. 10. Sorgic (Rapp) 0:2. 38. Sulejmani (Freistoss) 1:2. 57. Bürki (Eigentor/Flanke Mbabu) 2:2. 79. Sanogo (Corner Sulejmani) 3:2.

Young Boys: Mvogo; Mbabu, Von Bergen, Rochat, Lecjaks (29. Joss); Nuhu (29. Sulejmani), Sanogo; Ravet (83. Aebischer), Bertone, Assalé; Frey.

Thun: Faivre; Glarner, Bürgy, Bürki, Facchinetti; Tosetti (72. Ferreira), Hediger, Lauper, Fassnacht; Rapp (78. Schirinzi), Sorgic.

Bemerkungen: Young Boys ohne Hoarau, Zakaria (beide gesperrt), Benito, Gerndt, Wüthrich (verletzt), Gajic, Thun ohne Bigler, Markovic, Reinmann, Schindelholz (verletzt). 6. Tor von Bertone wegen Offside aberkannt. 94. Pfostenschuss Fassnacht. Verwarnungen: 30. Rapp (Foul). 34. Mbabu (Foul). 45. Tosetti (Foul). 46. Facchinetti (Foul). 66. Glarner (Foul). 71. Bertone (Foul).