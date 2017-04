Am 30. Juli 2016 hatten die Young Boys ein Heimspiel gegen Lugano verloren. Seither blieb das Team von Adi Hütter in der Super League vor eigenem Anhang ungeschlagen. An dieser Serie konnte auch der FC Vaduz nichts ändern, obwohl er nach einem irregulären Treffer von Philippe Muntwiler aus der 65. Minute bis in die Nachspielzeit hinein 2:1 führte.

Denn in den letzten 120 Sekunden der Nachspielzeit wendeten Michael Frey und Roger Assalé das Blatt für YB noch. Frey war nach einer Kopfball-Vorlage von Guillaume Hoarau und knapp in Offsideposition stehend zum 2:2 erfolgreich, dann lenkte Assalé den Ball nach einem Corner zum Sieg über die Linie. Durch die unglückliche Niederlage bleibt Vaduz damit auch zehn Runden vor dem Saisonende auf dem letzten Platz.

Anders als YB konnte der FC Luzern die erste Heimniederlage seit langer Zeit nicht verhindern. Die Innerschweizer verloren vor eigenem Anhang letztmals am 24. September beim 1:3 gegen Lausanne-Sport. Nun besiegelten die Lugano-Spieler Ofir Mizrachi und Carlinhos die Pleite des FCL, der nun schon seit sechs Spielen auf einen Sieg in der Super League wartet.

Die Hauptprobe auf den Cup-Halbfinal vom kommenden Mittwoch in Sitten ist den Luzernern jedenfalls gründlich misslungen. Lugano dagegen setzte sich mit dem vierten Sieg in der Rückrunde weiter vom Tabellenende ab und ist nun sogar punktgleich mit dem Tabellen-Fünften St. Gallen.

Die Resultate vom Samstag: Sion - Thun 2:1 (0:0). St. Gallen - Basel 0:3 (0:2). - Weiteres Spiel vom Sonntag: Lausanne-Sport - Grasshoppers (16.00 Uhr).

Rangliste: 1. Basel 26/69 (68:20). 2. Young Boys 26/52 (59:37). 3. Sion 26/42 (48:40). 4. Luzern 26/37 (48:46). 5. St. Gallen 26/31 (30:39). 6. Lugano 26/31 (34:48). 7. Thun 26/27 (39:49). 8. Lausanne-Sport 25/23 (40:47). 9. Grasshoppers 25/23 (30:44). 10. Vaduz 26/22 (33:59).