Seit dem Auftakt-Erfolg gegen Augsburg blieb die teure VW-Mannschaft damit im fünften Spiel in Serie ohne Sieg. Während sich die Mainzer über den Auswärtspunkt freuen durften, wird es für Wolfsburg-Coach Dieter Hecking langsam ungemütlich.

Die Wolfsburger zeigten sich immerhin deutlich engagierter als bei der peinlichen Niederlage in Bremen vor acht Tagen. Ricardo Rodriguez besass in der ersten Halbzeit die beste Chance, doch der Zürcher Linksverteidiger scheiterte per Freistoss (4.) an Jonas Lössl. Der dänische Keeper hielt die Mainzer auch in der Folge im Spiel. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit kamen die Gäste mit Fabian Frei besser in die Partie. Frei musste in der 58. Minute angeschlagen ausgewechselt werden.

Telegramm und Tabelle:

Wolfsburg - Mainz 0:0. - 25'876 Zuschauer. - Bemerkungen: Wolfsburg mit Rodriguez, ohne Benaglio (Ersatz). Mainz mit Frei (bis 58.).

1. Bayern München 6/16 (16:2). 2. Hertha Berlin 6/13 (11:7). 3. Borussia Dortmund 6/12 (16:6). 4. 1. FC Köln 6/12 (10:3). 5. RB Leipzig 6/12 (11:5). 6. Borussia Mönchengladbach 5/10 (10:6). 7. Bayer Leverkusen 6/10 (10:7). 8. Hoffenheim 6/10 (11:9). 9. Eintracht Frankfurt 6/10 (8:6). 10. SC Freiburg 6/9 (7:9). 11. Mainz 05 6/8 (12:11). 12. Augsburg 6/7 (5:8). 13. Wolfsburg 6/6 (4:7). 14. Darmstadt 6/5 (4:12). 15. Werder Bremen 6/4 (7:17). 16. Ingolstadt 6/1 (3:12). 17. Hamburger SV 6/1 (2:12). 18. Schalke 04 5/0 (2:10).