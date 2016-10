Mit der Bilanz von fünf Heimsiegen und einem Torverhältnis von 15:5 war Neuchâtel Xamax in das sechste Heimspiel der Saison gegangen. Der Auftritt am Montagabend misslang der Mannschaft von Michel Decastel dann aber gründlich. Nach 12 Minuten lagen die Gastgeber auf der Maladière mit 0:2 zurück, nach einer guten halben Stunde sogar mit 0:3. Routinier Raphaël Nuzzolo brachte in der 35. Minute mit einem verwandelten Penalty etwas Hoffnung in die Ränge der Neuenburger zurück. Acht Minuten nach der Pause stellte Doppel-Torschütze Janko Pacar den Dreitore-Vorsprung aber wieder her.

Der frühere Junioren-Internationale Pacar, der auch das 1:0 schoss, und die erfahrenen Alain Schultz (2 Vorlagen) und Florian Stahel (1 Vorlage, Tor zum 2:0) waren die entscheidenden Figuren bei Wohlen, das zum dritten Saisonsieg kam und damit den letzten Tabellenplatz an Chiasso abgeben konnte. An der Spitze der Rangliste profitierte Leader FC Zürich vom Ausrutscher seines ersten Verfolgers Xamax. Trotz der Punktverluste gegen Le Mont am Samstag baute der Cupsieger seinen Vorsprung auf fünf Zähler aus.

Neuchâtel Xamax - Wohlen 1:4 (1:3). - 2025 Zuschauer. - SR San. - Tore: 9. Pacar 0:1. 12. Stahel 0:2. 31. Giampa 0:3. 35. Nuzzolo (Foulpenalty) 1:3. 53. Pacar 1:4.

Rangliste: 1. Zürich 11/27 (24:4). 2. Neuchâtel Xamax FCS 11/22 (19:12). 3. Wil 11/20 (17:10). 4. Aarau 11/18 (16:13). 5. Winterthur 11/15 (14:15). 6. Servette 11/13 (15:18). 7. Le Mont 11/12 (9:15). 8. Schaffhausen 11/10 (14:19). 9. Wohlen 11/10 (12:26). 10. Chiasso 11/7 (9:17).