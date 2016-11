Auch Trainer Urs Fischer freut sich für seinen Stürmer und erklärt sein Rotationsprinzip: «Seydou (Doumbia) und Marc haben sich anfänglich abgewechselt, weil sie beide getroffen haben. Jetzt ist Andraz dazugekommen. Das ist gut für uns, so sind wir flexibler.»

Janko kann sich mit der Dreierrotation abfinden: «Das ist intern so geregelt, dass jeder damit leben kann. Wenn man dann aber dran ist, will man natürlich Leistung bringen. Je länger man ohne Tor bleibt, umso unzufriedener wird man.» Seine zweimonatige Torflaute im Klub machte ihm zu schaffen. Etwas Erleichterung holte er sich in der Nationalmannschaft. Dort traf er in drei Spielen zweimal. Am Freitag gehts für ihn und Österreich nun gegen Irland.