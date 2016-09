Die Amerikaner gewannen in der Nacht auf Mittwoch in Jacksonville das abschliessende Spiel der Gruppe C gegen Trinidad und Tobago souverän mit 4:0 und zogen als erste Mannschaft in die Sechser-Endrunde des amerikanischen CONCACAF-Verbandes ein.

Mit vier Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage gewann die Klinsmann-Elf die Gruppe C vor Trinidad und Tobago. Gemeinsam mit dem karibischen Inselstaat spielen die US-Amerikaner ab November um drei direkte Plätze für die WM 2018 in Russland. Der Tabellenvierte muss in die Playoffs und spielt gegen eine Mannschaft aus Asien um das verbleibende WM-Ticket.