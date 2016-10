Dass das Fazit nach dem deutlichen Favoriten-Sieg trotzdem positiv ausfiel, hing vor allem auch mit Delgado zusammen. Viele Aktionen liefen über ihn, er war der Strippenzieher im Spiel des FCB. Der Mann, der die Basler unberechenbarer machte und immer wieder macht. Er ist unverzichtbarer Baustein dieses Teams. Doch Delgados Vertrag läuft aus. Ob er weitermachen will oder nicht, hat er noch nicht entschieden. Dass er bleiben dürfte, wenn er wollte, daran bestehen derzeit keine Zweifel. Denn ersetzen kann man den Filigran-Techniker nicht. «Einen 1:1-Ersatz für Matí gibt es nicht. Das müssen wir anders auffangen, wenn er nicht weiterspielen will. Mit einem Systemwechsel vielleicht», gesteht Heitz.

Obschon Delgado in allen drei bisherigen Spielen in der Königsklasse zum Einsatz kam, hat der FCB bisher bloss ein Tor erzielt. Warum ist Basel so harmlos? Urs Fischer beklagte in Paris insbesondere mangelndes Wettkampfglück. Er gibt zu, dass sein Team im Abschluss direkter werden müsse. Das übe man immer wieder im Training. «Damit die Spieler diese Situationen kennen und wissen, was sie machen müssen sowie das nötige Selbstvertrauen haben, wenn sie im Spiel in aussichtsreiche Positionen kommen», so Fischer. Aber: «Training und Spiel sind immer zwei Paar Schuhe.»

Fischers taktische Experimente

Eigentlich wollte der FCB auch offensiv unberechenbarer und damit gefährlicher werden. Gegen Lausanne und Arsenal mit drei respektive fünf Verteidigern ging das gründlich schief. Ansonsten trat der FCB meist im bewährten 4-2-3-1 auf. Mit Ausnahme von Paris. Auf dem Papier spielte der FCB damals zwar auch so, allerdings sehr flexibel. Teils mit fünf, teils gar mit sechs Spielern verteidigend. Fischer will denn auch nichts wissen vom Ende des Projekts «System-Flexibilität». Aber: «Momentan haben wir jeden dritten Tag ein Spiel, da fehlt die Zeit, um so etwas zu üben.» Es ist davon auszugehen, dass Basel ähnlich spielen wird wie in Paris. Mit Delgado im Zentrum. Läuft er zu Hochform auf, dürfen die FCB-Fans träumen.