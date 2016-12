Die "Reds" brauchten eine Viertelstunde und den Weckruf in Form des Gegentreffers durch Jonathan Walters, der in der 12. Minute per Kopf zur Führung für die Gäste traf, ehe sie ihrer Favoritenrolle gerecht wurden. Noch vor der Pause drehten Adam Lallana und Roberto Firmino die Partie zugunsten Liverpools, das zum dritten Sieg in Folge kam.

Der Brasilianer Firmino hatte in den letzten Tagen noch für negative Schlagzeilen gesorgt, nachdem er an Heiligabend alkoholisiert am Steuer in eine Polizeikontrolle geraten war.

Xherdan Shaqiri spielte zum zweiten Mal in Folge in den Überlegungen von Stokes Trainer Mark Hughes keine Rolle und sass 90 Minuten auf der Ersatzbank. Die "Potters" müssen sich nach einem Zwischenhoch im Oktober und November in der Tabelle wieder nach hinten orientieren. Nach dem vierten sieglosen Spiel in Folge liegt Stoke City nur auf Platz 12.

Liverpool - Stoke City 4:1 (2:1). - 53'094 Zuschauer. - Tore: 12. Walters 0:1. 34. Lallana 1:1. 44. Firmino 2:1. 59. Imbula (Eigentor) 3:1. 70. Sturridge 4:1. - Bemerkung: Stoke City ohne Shaqiri (Ersatz).

Rangliste: 1. Chelsea 18/46 (38:11). 2. Liverpool 18/40 (45:21). 3. Manchester City 18/39 (39:20). 4. Arsenal 18/37 (39:19). 5. Tottenham Hotspur 17/33 (29:12). 6. Manchester United 18/33 (27:18). 7. Everton 18/26 (23:21). 8. Southampton 17/24 (17:16). 9. West Bromwich Albion 18/23 (23:22). 10. Watford 18/22 (22:30). 11. West Ham United 18/22 (23:32). 12. Bournemouth 18/21 (23:31). 13. Stoke City 18/21 (20:28). 14. Burnley 18/20 (17:28). 15. Middlesbrough 18/18 (16:20). 16. Leicester City 18/17 (23:31). 17. Crystal Palace 18/16 (29:33). 18. Sunderland 18/14 (16:31). 19. Swansea City 18/12 (21:41). 20. Hull City 18/12 (14:39).