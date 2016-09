An einer ausserordentlichen Sitzung der Sport und Event Holding AG, zu der auch die Young Boys gehören, erklärte Urs Siegenthaler seinen Rücktritt. Der 68-jährige Basler mit kurzer YB-Vergangenheit als Spieler begründete seinen Entscheid gemäss Communiqué damit, "dass in den letzten Tagen sehr viel auf meine Person abgewälzt worden ist und ich mich nicht in dem Mass einbringen konnte, wie ich es für richtig hielt." In Anbetracht der Umstände sei eine Basis für eine fruchtbare Zusammenarbeit nicht mehr vorhanden gewesen.

Siegenthaler, der seit 2005 als Chefscout des deutschen Bundestrainers Joachim Löw amtet, war erst im März an der Generalversammlung der Sport und Event Holding AG in den Verwaltungsrat gewählt worden. In diesem war er für den Bereich Sport zuständig. Verwaltungsratspräsident Hanspeter Kienberger bedauert die Entwicklung. "Aber zum Wohl des BSC Young Boys und im Sinn beider Parteien war es ein sinnvoller Schritt."