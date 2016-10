Shaqiri hat die ersten sechs Meisterschaftsspiele verletzungshalber verpasst. Im vierten Einsatz kann er sich nun also erstmals wieder als Torschütze auszeichnen. Trotz des zweiten Sieges in Folge nach dem 2:0 gegen Sunderland liegt Stoke immer noch im hintersten Teil des Klassements.

Im Interview mit dem TV-Kanal seines eigenen Clubs zeigt er sich glücklich über die zwei Tore, den Sieg und spricht für einem «beautiful day» für die Fans. Ganz offensichtlich verfügt er zurzeit auch über das nötige Selbstvertrauen für zwei solche Traumtore. So sagt er doch: «I know that I can shoot good.» Dass sein Englisch (noch) nicht an seine Fussballerqualitäten herankommt, werden ihm seine Fans locker verzeihen. (watson/pz)