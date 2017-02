Claudius Schäfer, der Fall «FC Wil» ist die Fortsetzung einer Reihe von Finanzskandalen, die den Schweizer Profifussball erschüttert haben. Hat sich die Swiss Football League mittlerweile daran gewöhnt?

Claudius Schäfer: Nein. Es ist keineswegs so, dass wir einen solchen Fall inzwischen gelassener nehmen. Wir bedauern die Entwicklung beim FC Wil und hoffen auf eine baldige Lösung.

Macht es die Sache einfacher, dass dort mit Roger Bigger nun wieder ein Mann in der Verantwortung steht, der zugleich auch der Finanzchef der Liga ist?

Der grosse Unterschied zu Biel, Bellinzona, Xamax und Servette ist, dass wir aus Wil sehr proaktiv und transparent informiert worden sind. Dadurch, dass Bigger im SFL-Komitee sitzt, wird der Fall des FC Wil von uns jedoch nicht anders gehandhabt wie die anderen Fälle.

Ist es für die Liga unangenehm, ja peinlich, wenn mit Bigger ausgerechnet ein Mann aus den eigenen Reihen den FC Wil nun schon zum zweiten Mal nach 2003 in grösste Schwierigkeiten gebracht hat?

Dazu kann ich nichts sagen. Roger Bigger ist im Komitee der SFL, das heisst, er ist ein von der Generalversammlung gewähltes Mitglied. Ich als CEO bin «nur» angestellt. Ich kann mich deshalb nicht über einen Vorgesetzten äussern. Wir sind froh, dass der FC Wil eine Task Force eingesetzt hat und alles dafür tut, damit der Spielbetrieb aufrechterhalten werden kann. Das ist unser primäres Anliegen.

Diese Task Force hat bekannt gegeben, dass bis Ende Februar Klarheit herrschen müsse, ob die Rettung des FC Wil gelinge oder nicht. Ist dies eine realistische Zielsetzung?

Das ist eine grosse Herausforderung, wenn man die arbeitsrechtliche Situation der Arbeitnehmer sieht. Ich finde es jedoch sehr gut, dass sich die Wiler selber eine Deadline gesetzt haben, bis wann der Klub gerettet sein muss.

Was würde ein Rückzug des FC Wil für den weiteren Verlauf der Challenge-League-Saison bedeuten?

Die erste Phase würde in der Wertung bleiben, die ausgetragenen Spiele nach der Winterpause würden aus ihr fallen. Die Saison würde mit neun Mannschaften zu Ende gespielt, mit dem FC Wil als Absteiger. Das wäre ein grosser Verlust, weil der Abstiegskampf nicht mehr vorhanden wäre.

Gäbe es eine Möglichkeit für die SFL, dem FC Wil zu helfen, damit dieser den Spielbetrieb aufrechterhalten kann? Zum Beispiel durch eine Finanzspritze.

Nein, da wären wir schnell bei einer Ungleichbehandlung gegenüber den anderen Klubs. Das ist nicht möglich.

Wie frustrierend ist es für Sie, nach Bellinzona, Xamax, Servette und Biel schon wieder mit einem solchen Fall konfrontiert zu sein?

Es ist deshalb frustrierend, weil die Entwicklung in Wil nicht unerwartet kommt. Wir blieben im Wissen, was in der Vergangenheit mit sogenannten Investoren geschehen ist, immer skeptisch, weil die Absichten für uns nicht erkennbar waren. Frustration ist sicher auch bei der Lizenzkommission vorhanden, einem unabhängigen Gremium bestehend aus hochqualifizierten Anwälten und Wirtschaftsprüfern, die unsere Rechtsgrundlagen anwenden und die Lizenzgesuche prüfen.

Die SFL hat ihre Reglemente kontinuierlich angepasst und verschärft. Muss man gleichwohl damit leben, dass immer mal wieder ein Klub Pleite geht?

Wir dürfen niemals aufhören, nach Lösungen zu suchen. Vielleicht müssen wir nun halt auch mal grössere Eingriffe diskutieren. Wollen wir nach dem Vorbild der Uefa in Richtung Financial Fairplay gehen, gemäss dem nur ein gewisser Teil der Einnahmen drittfinanziert werden kann? Soll es in Zukunft noch möglich sein, dass jemand wie Günal beim FC Wil solch exorbitante Zuschüsse machen kann im Vergleich zu dem, was durch Ticketeinnahmen und Sponsoring erwirtschaftet wird?

Was würde die Einführung des Financial Fairplay versprechen?

Es gibt die Break-even rules. Es darf nicht mehr ausgegeben werden, als eingenommen wird. Dann wird es nicht möglich sein, dass wie beim FC Wil der Prozentsatz des Drittzuschusses gegenüber den ordentlichen Einnahmen viel zu hoch ist. Beim Financial Fairplay werden grundsätzlich nur nachhaltige Investments zugelassen. Nur zu einem beschränkten Teil sind sogenannte Drittzuschüsse, die ja irgendwann wegbrechen könnten, möglich.

Aber viele Schweizer Klubs leben von Drittzuschüssen.

Ja, und es sind Klubs, die gut funktionieren und lokal verankert sind. Das Financial Fairplay umzusetzen ist deshalb nicht so einfach.

Was bräuchte es, damit es eingeführt werden könnte?

Bei Verschärfungen des Lizenzreglements braucht man eine Zweidrittelmehrheit der zwanzig Profiklubs.

Wenn man sich die Wiler Saläre anschaut, fragt man sich, ob es nicht eine Gehaltsobergrenze bräuchte.

Das ist ein amerikanisches Produkt. Im europäischen Rechtsrahmen wird es wahrscheinlich schwierig sein, es durchzusetzen.

Abseits des FC Wil hat der FC Thun chronischen Geldmangel und haben sich auch die Finanzprobleme bei GC verschärft. Ist die Schweiz für den Profifussball ein schlechtes Pflaster?

Die Hauptproblematik im Vergleich mit anderen Ländern mit einer ähnlichen Grösse ist das Fernsehgeld. Klar, wir konnten mit dem neuen Fernsehvertrag unsere Einnahmen auf die nächste Saison hin um 70 Prozent steigern, im Klubbudget wird der Bereich TV-Einnahmen jedoch nur von fünf auf zehn Prozent steigen − maximal. Bei vielen anderen Ligen machen sie aber schon dreissig Prozent aus. Unsere Klubs müssen diese Gelder anders erwirtschaften.

Haben Sie eine Idee?

Die Zeiten sind vorbei, als die Fans ins Stadion kamen, eine Wurst assen, sich das Spiel anschauten und wieder nach Hause gingen. Die grosse Herausforderung der Klubs ist es, aus einem Spiel einen tollen Event zu machen. Ich bin froh zu sehen, dass sie dies nach und nach an die Hand nehmen.