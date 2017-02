Le Mont ging in der 7. Minute durch Ridge Mobulu in Führung. Nach einer halben Stunde gelang Servettes Neuzuzug Fabry Castro der Ausgleich. Der Kolumbianer, der Anfang Februar aus der dritten spanischen Liga nach Genf gekommen war und erst vor kurzem seine Arbeitserlaubnis erhalten hatte, wurde gleich in seiner ersten Meisterschaftspartie zum Torschützen.

Mit seinem 17. Saisontreffer sorgte Jean-Pierre Nsame dafür, dass die Genfer seit sieben Spielen ungeschlagen sind. Die letzte Niederlage datiert vom 20. November 2016 (0:4 gegen den FC Zürich).

Kurztelegramm und Rangliste

Servette - Le Mont 2:1 (1:1). - 1782 Zuschauer. - SR Tschudi. - Tore: 7. Mobulu 0:1. 31. Castro 1:1. 54. Nsame 2:1.

Rangliste: 1. Zürich 22/55. 2. Neuchâtel Xamax FCS 22/46. 3. Servette 22/37. 4. Aarau 22/33. 5. Wil 21/27. 6. Le Mont 22/25. 7. Wohlen 22/22. 8. Chiasso 22/21. 9. Winterthur 22/21. 10. Schaffhausen 21/17.