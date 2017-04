Zweifacher Torschütze war der Argentinier Angel Di Maria in der 28. und 85. Minute.

Mit dem 23. Ligasieg im 32. Spiel zogen die Pariser nach Punkten mit Leader Monaco gleich, allerdings haben sie ein Spiel mehr absolviert. Monaco, dessen Champions-League-Aufenthalt in Dortmund (3:2 im Viertelfinal-Hinspiel) wegen des Sprengstoffanschlags auf den BVB-Bus länger als geplant dauerte, tritt am Samstag zuhause gegen Dijon an.