Wütende Fan-Proteste

In YB-Fankreisen kamen diese Aussagen sehr schlecht an. Kein Wunder: Niemand will hören, dass es sinnlos sei, einen Klub anzufeuern, der sowieso nichts auf die Reihe kriegt. Bei der 0:1-Niederlage in der Europa League gestern gegen Olympiakos Piräus protestierten die Anhänger deshalb mit Transparenten, Sprechchören und dem Abfeuern von schwarzem Rauch.

Keine 24 Stunden später ist der Verein eingeknickt und hat dem Fanwunsch entsprochen: Die kurze Episode von Urs Siegenthaler bei YB ist passé. (ram)