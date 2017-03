David Silva brachte den Favoriten schon nach etwas mehr als zwei Minuten in Führung. Danach hatte es Middlesbrough Goalie Brad Guzan zu verdanken, dass die Hoffnung auf ein Weiterkommen eine Weile intakt blieb. Erst in der 67. Minute sorgte Sergio Agüero mit dem 2:0 für die endgültige Entscheidung.

Am frühen Abend spielt Arsenal beim Fünftligisten Lincoln City um einen Platz im Halbfinal. Die weiten Viertelfinals sind Tottenham gegen Millwall (am Sonntag) und Chelsea gegen Manchester United (am Montag).