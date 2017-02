Der 23-jährige französische Stürmer Pléa erzielte in der laufenden Saison 14 Tore in den Partien der verschiedenen Wettbewerbe.

Nachdem er sich am Knie verletzt hatte, liess sich Pléa am Montag einer Arthroskopie unterziehen. Das Ergebnis der Untersuchung ist noch nicht bekannt, aber Einsätze kommen für ihn frühestens zu Beginn der nächsten Saison wieder in Frage.