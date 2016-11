Die Art der Verletzung wurde vorerst nicht kommuniziert. Elf Minuten nach der Auswechslung des Schweizer Aussenverteidigers schoss der Deutsche Sami Khedira das wegweisende Führungstor für den Leader. Nach der Pause trafen Mario Mandzukic und Hernanes innerhalb von sechs Minuten.

Juventus hat damit alle sieben Heimspiele bei einem Torverhältnis von 20:5 gewonnen. Aufsteiger Pescara dagegen taumelt nach beachtlichem Saisonstart dem letzten Platz entgegen. In Turin bezog das Team aus der Hafenstadt an der Adria die fünfte Niederlage in Serie.

Napoli liegt neun Punkte hinter Juventus. Nach zuletzt zwei sieglosen Spielen gelang den Süditalienern ein 2:1 in Udine. Lorenzo Insigne brachte Napoli mit Toren in der 47. und 57. Minute 2:0 in Führung. Zudem traf der kleingewachsene Stürmer kurz nach dem 1:0 auch noch die Latte. Insigne war vor seinen Toren bei Udinese 1136 Minuten ohne Treffer geblieben.

Telegramm und Tabelle:

Udinese - Napoli 1:2 (0:0). - 16'000 Zuschauer. - Tore: 47. Insigne 0:1. 57. Insigne 0:2. 59. Perica 1:2. - Bemerkung: Udinese mit Widmer.

Juventus Turin - Pescara 3:0 (1:0). - 38'000 Zuschauer. - Tore: 36. Khedira 1:0. 63. Mandzukic 2:0. 69. Hernanes 3:0. - Bemerkung: Juventus mit Lichtsteiner (bis 25.).

Chievo Verona - Cagliari 1:0.

1. Juventus Turin 13/33 (28:9). 2. AS Roma 12/26 (29:12). 3. AC Milan 12/25 (19:15). 4. Napoli 13/24 (23:14). 5. Lazio Rom 12/22 (23:13). 6. Atalanta Bergamo 12/22 (19:13). 7. Torino 12/19 (27:16). 8. Chievo Verona 13/18 (13:14). 9. Fiorentina 11/17 (14:11). 10. Inter Mailand 12/17 (16:14). 11. Genoa 11/16 (13:11). 12. Cagliari 13/16 (20:30). 13. Sampdoria Genua 12/15 (13:17). 14. Udinese 13/15 (17:21). 15. Bologna 12/13 (11:18). 16. Sassuolo 12/13 (14:22). 17. Empoli 12/10 (6:13). 18. Pescara 13/7 (9:23). 19. Palermo 12/6 (9:23). 20. Crotone 12/5 (10:24).