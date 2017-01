Lewandowski traf in der 91. Minute zum 2:1-Schlussresultat. Davor hatte der SC Freiburg stark gekämpft und dem Herbstmeister alles abverlangt. Lewandowski hatte auch in der 35. Minute den Ausgleich erzielt. Freiburg war früh durch Janik Haberer (4.) in Führung gegangen.

Freiburg - Bayern München 1:2 (1:1). - 24'000 Zuschauer (ausverkauft). - Tore: 4. Haberer 1:0. 35. Lewandowski 1:1. 91. Lewandowski 1:2.

Rangliste: 1. Bayern München 17/42. 2. RB Leipzig 16/36. 3. Hertha Berlin 16/30. 4. Eintracht Frankfurt 16/29. 5. Hoffenheim 16/28. 6. Borussia Dortmund 16/27. 7. 1. FC Köln 16/25. 8. SC Freiburg 17/23. 9. Bayer Leverkusen 16/21. 10. Mainz 05 16/20. 11. Schalke 04 16/18. 12. Augsburg 16/18. 13. Wolfsburg 16/16. 14. Borussia Mönchengladbach 16/16. 15. Werder Bremen 16/16. 16. Hamburger SV 16/13. 17. Ingolstadt 16/12. 18. Darmstadt 16/8.