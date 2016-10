Lausanne-Sport bleibt die positive Überraschung in der ersten Phase der Saison. Die von Fabio Celestini trainierte Mannschaft kam vor eigenem Anhang zu einem überzeugenden Sieg. Zwischen der 25. und 38. Minute sorgten Marcus Diniz, Musa Araz und Olivier Custodio für die frühe Entscheidung. Lugano kam erst in der 90. Minute zum Ehrentreffer.

Zwischen den Young Boys und St. Gallen (2:2) fielen gleich zwei Tore in den letzten Minuten. Kwadwo Duah schoss die Berner in der 90. Minute mit 2:1 in Führung. Albert Bunjaku glich in der 94. Minute, fünf Sekunden vor Schluss, für die Gäste aus. Zuvor waren die Ostschweizer durch Roman Buess nach drei Minuten in Führung gegangen. Leonardo Bertone schoss das 1:1 noch vor Ablauf der ersten Viertelstunde. Zu beiden Toren von YB gab Yoric Ravet die Vorlage.

Zum Abschluss der Runde empfangen ab 16.00 Uhr die Grasshoppers den FC Luzern.

Resultate und Tabelle:

Am Samstag: Vaduz - Sion 2:5 (2:2). Basel - Thun 1:1 (0:1). - Am Sonntag: Lausanne-Sport - Lugano 4:1 (3:0). Young Boys - St. Gallen 2:2 (1:1).

1. Basel 10/28 (30:8). 2. Lausanne-Sport 10/17 (24:19). 3. Young Boys 10/15 (19:15). 4. Sion 10/14 (16:17). 5. Lugano 10/14 (15:17). 6. Luzern 9/13 (18:18). 7. Grasshoppers 9/12 (16:16). 8. St. Gallen 10/10 (11:16). 9. Vaduz 10/8 (11:24). 10. Thun 10/7 (12:22).