Der langjährige schwedische Internationale unterschrieb bei Djurgarden Stockholm.

Mit Djurgarden hatte Källström nach seinem Engagement in der Schweiz in den letzten Tagen verhandelt. Die Meisterschaft in Schweden beginnt am 2. April. Der Klub aus Stockholm hatte die letzte Saison im 7. Rang abgeschlossen.

Die Grasshoppers hatte der 131-fache Nationalspieler auf eigenen Wunsch verlassen. Offiziell waren im Zusammenhang mit Källströms Abgang "Motivationsprobleme und private Gründe" kommuniziert worden. "Er war nicht mehr bereit, seine Rolle als Captain wunschgemäss zu erfüllen", sagte GC-CEO Manuel Huber Ende Januar.