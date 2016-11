Nach 61 Minuten hatte Valon Behrami genug. Der Schweizer Arbeiter im Mittelfeld von Watford liess sich auswechseln. 5:0 stand es bereits für Liverpool und der stets leicht angeschlagene Behrami brauchte seine Knochen nicht mehr hinzuhalten. Der FC Liverpool war von seinem Team an diesem Nachmittag nicht aufzuhalten.

Von Beginn weg stand Watford an der Anfield Road auf verlorenem Posten. Knapp eine halbe Stunde ging die Taktik des italienischen Trainers Walter Mazzarri immerhin resultatmässig auf, dann brachen die Dämme. Der Senegalese Sadio Mané, der Brasilianer Coutinho und der Deutsche Emre Can brachten Liverpool zwischen der 27. und 43. Minute 3:0 in Führung.

Der Brasilianer Firmino, wieder Sané und der Niederländer Georginio Wijnaldum schossen nach der Pause die weiteren Tore für das Heimteam. Mit nun 30 Toren verfügt Jürgen Klopp über die deutliche effizienteste Offensive der Premier League.

Arsenal und Granit Xhaka dagegen verpasste mit dem 1:1 im Derby gegen Tottenham Hotspur den Sprung nach vorne und rutschten auf Platz 4 ab. Der zuletzt wochenlang verletzte Stürmer Harry Kane sicherte Tottenham kurz nach der Pause mittels Foulpenalty die Ungeschlagenheit auch nach der 11. Runde. So lange blieben die Spurs in der Meisterschaft zum Beginn der Saison in den letzten 50 Jahren nie ohne Niederlage. Wegen den vielen Remis (6) bleibt Tottenham jedoch weiterhin ausserhalb der Top 4 klassiert.

Die Kurztelegramme:

Liverpool - Watford 6:1 (3:0). - 53'163 Zuschauer. - Tore: 27. Mané 1:0. 30. Coutinho 2:0. 43. Can 3:0. 57. Roberto Firmino 4:0. 60. Mané 5:0. 75. Janmaat 5:1. 90. Wijnaldum 6:1. - Bemerkung: Watford mit Behrami (bis 61.).

Arsenal - Tottenham Hotspur 1:1 (1:0). - 60'039 Zuschauer. - 42. Wimmer (Eigentor) 1:0. 51. Kane (Foulpenalty) 1:1. - Bemerkung: Arsenal mit Xhaka.

Die weiteren Spiele vom Sonntag: Hull City - Southampton 2:1. Swansea City - Manchester United 1:3. Leicester City - West Bromwich Albion (17.30 Uhr).

Rangliste: 1. Liverpool 11/26 (30:14). 2. Chelsea 11/25 (26:9). 3. Manchester City 11/24 (25:10). 4. Arsenal 11/24 (24:11). 5. Tottenham Hotspur 11/21 (15:6). 6. Manchester United 11/18 (16:13). 7. Everton 11/18 (15:13). 8. Watford 11/15 (15:19). 9. Burnley 11/14 (11:15). 10. Southampton 11/13 (12:12). 11. Stoke City 11/13 (13:18). 12. Leicester City 10/12 (12:16). 13. Bournemouth 11/12 (13:16). 14. Middlesbrough 11/11 (10:12). 15. Crystal Palace 11/11 (16:19). 16. West Ham United 11/11 (11:20). 17. West Bromwich Albion 10/10 (10:14). 18. Hull City 11/10 (10:24). 19. Swansea City 11/5 (10:21). 20. Sunderland 11/5 (9:21).