Vor allem in der momentan in England heiss diskutierten Causa Wayne Rooney bewies Southgate sein diplomatisches Geschick. Gegen Slowenien setzte er seinen Captain auf die Bank, ohne ihn zu vergraulen. Heute könnte Rooney wieder von Beginn an den verletzten Delle Alli ersetzen. Bei den Fans und innerhalb der Mannschaft kommt Southgates ehrliche Art gut an.

Vorgänger Sam Allardyce war nach nur 67 Tagen im Amt Ende September entlassen worden, weil er in die Falle von Journalisten des «Daily Telegraph» getappt war. Diese hatten sich als Investoren ausgegeben, die Ratschläge von Allardyce einholen wollten, wie man die Regularien des Verbands umgehen könnte. Weil «Big Sam» eifrig drauflos plauderte, war er seinen Job nach nur einem Spiel – einem 1:0-Auswärtssieg in der Slowakei – wieder los.

Nun soll also Southgate England an die Weltmeisterschaft 2018 führen. Mit einem Sieg im Heimspiel gegen Schottland würde sein Team den nördlichen Nachbarn distanzieren und mit zehn Punkten auf Platz 1 der Gruppe F überwintern. «Ich wurde beauftragt, die Mannschaft in diesen letzten vier Spielen des Jahres zu betreuen. Alles andere ist Zukunftsmusik. Davon lasse ich mich nicht ablenken», stapelt Southgate in diesen Tagen noch tief. Er wolle bis Weihnachten warten, um in der geruhsamen Zeit während der Festtage das neue Jahr zu planen.

Immer wieder Wembley

Die Zeit drängt nicht. Das nächste Spiel für England und Southgate wäre erst am 27. März des nächsten Jahres gegen Litauen. Wieder zu Hause im Wembley-Stadion. Wembley und Southgate: Die Geschichte scheint weiter geschrieben zu werden. 1995 feierte der Verteidiger im alten Nationalstadion sein Länderspieldebüt. Ein Jahr später erlebte Southgate an selber Stelle seine wohl bitterste Niederlage der Karriere. Im Halbfinal der Heim-EM war er es, der gegen Deutschland den entscheidenden Penalty verschoss, der ihn und sein Land in Tränen ausbrechen liess. 2006 beendete Southgate seine aktive Karriere und wurde direkt Cheftrainer bei seinem letzten Verein FC Middlesbrough. Seit 2011 ist Gareth Southgate beim Verband tätig, wo er sich in den letzten drei Jahren äusserst erfolgreich um Englands U21 kümmerte.

Nun scheint auch Southgates Trainerkarriere im neuen Wembley-Stadion so richtig lanciert zu werden. Vorausgesetzt, Gegner Schottland spuckt ihm heute nicht in die Suppe. Der letzte Erfolg der Schotten in England ist lange her. 1987.