Der 21. Meistertitel ist für Manchester United längst nicht mehr zu erreichen. Doch immerhin kann das Team von José Mourinho noch darauf hoffen, unter die besten vier vorzustossen und sich damit über die Meisterschaft einen Platz in der kommenden Champions League zu sichern. Gleiches kann Manchester United auch durch den Gewinn der Europa League noch erreichen.

Einen sicheren Wert in dieser Saison ist Zlatan Ibrahimovic, der in Sunderland nach einer halben Stunde das 1:0 erzielte. Es war für den Schweden das 17. Saisontor in der Premier League. Alles klar machte der Armenier Henrich Mchitarjan 46 Sekunden nach der Pause mit dem 2:0.

Sunderland spielte schon ab der 43. Minute nur noch zu zehnt, weil Ibrahimovic' Landsmann Sebastian Larsson für ein gefährliches Tackling die Rote Karte gesehen hatte. Das 3:0 von Marcus Rashford war nur noch ein Treffer für das Torverhältnis, das unter Umständen zum Saisonende noch von Bedeutung sein könnte.

Resultate und Tabelle:

Sunderland - Manchester United 0:3 (0:1). - 43'779 Zuschauer. - Tore: 30. Ibrahimovic 0:1. 46. Mchitarjan 0:2. 90. Rashford 0:3. - Bemerkungen: 43. Rote Karte gegen Larsson (Sunderland).

Die weiteren Resultate der 32. Runde: Tottenham Hotspur - Watford 4:0. Manchester City - Hull City 3:1. Middlesbrough - Burnley 0:0. Stoke City - Liverpool 1:2. West Bromwich Albion - Southampton 0:1. West Ham United - Swansea City 1:0. Bournemouth - Chelsea 1:3.

Rangliste: 1. Chelsea 31/75 (65:25). 2. Tottenham Hotspur 31/68 (64:22). 3. Liverpool 32/63 (68:40). 4. Manchester City 31/61 (60:35). 5. Manchester United 30/57 (46:24). 6. Arsenal 29/54 (61:36). 7. Everton 31/51 (53:34). 8. West Bromwich Albion 32/44 (39:41). 9. Southampton 30/40 (37:37). 10. Watford 31/37 (36:52). 11. Leicester City 30/36 (37:47). 12. Burnley 32/36 (32:44). 13. Stoke City 32/36 (34:47). 14. West Ham United 32/36 (42:57). 15. Bournemouth 32/35 (45:59). 16. Crystal Palace 30/31 (39:50). 17. Hull City 32/30 (33:64). 18. Swansea City 32/28 (37:67). 19. Middlesbrough 31/24 (22:37). 20. Sunderland 31/20 (24:56).