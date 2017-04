Der frühere Napoli-Goalgetter Gonzalo Higuain schoss Juventus zweimal in Führung. Auf das 2:1 der Gäste in der 58. Minute reagierte Napoli durch Tore von Dries Mertens (61.) und Lorenzo Insigne (67.).

Im Final am 2. Juni in Rom streben die Turiner gegen Lazio Rom den zwölften Cupsieg an, den dritten in Folge.

Napoli - Juventus Turin 3:2 (0:1); Hinspiel: 1:3. - Tore: 32. Higuain 0:1. 53. Hamsik 1:1. 58. Higuain 1:2. 61. Mertens 2:2. 67. Insigne 3:2. - Bemerkungen: Juventus Turin ohne Lichtsteiner (Ersatz).