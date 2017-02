Luiz Felipe Scolari hat als Fussballtrainer alles erlebt. Man sollte vorsichtig sein mit solchen Superlativen, auf den mittlerweile 68-jährigen Brasilianer aber trifft der Satz zu. Eine jahrelange Odyssee durch Asien und den arabischen Raum, Weltmeister 2002 mit Brasilien, im selben Jahr die Ernennung zum Welttrainer, Vize-Europameister 2004 mit Portugal - dies nur ein kleiner Auszug aus Scolaris Lebenslauf.

Was kann ihn, das mit allen Wassern gewaschenen Trainerurgestein, noch zum Staunen bringen?

Das, was am 22. Februar 2017 passierte: Am Tag, an dem Scolari erstmals in seiner langen Karriere bei der obligaten Begrüssung vor dem Anpfiff einer Frau die Hand schüttelte. Chan Yuen-Ting. Die erste Frau, die ein Männerteam in der Champions League betreut.

Nein, nicht in der uns bekannten Champions League. In Europa dürften noch viele Jahre vergehen, bis es so weit ist. Die Geschichte spielt in Asien, dem in vielen Bereichen fortschrittlichsten aller Kontinente, der jetzt also auch im Fussball neue Massstäbe setzt.

Chan Yuen-Ting wird 1988 in Hong Kong geboren. Fussball ist lange kein Thema, bis Anfang der Nullerjahre David Beckham, Fussballer und Popstar, den Fernen Osten und dort unzählige Teenie-Herzen erobert. Auch jenes von Chan Yuen-Ting. Während ihre Freundinnen sich damit begnügen, stundenlang ein Poster von Beckham anzuschmachten, will sie mehr wissen und beginnt, sich intensiv mit dem Fussball auseinanderzusetzen. Den traditionellen elterlichen Einwand, doch bitte erst eine seriöse Ausbildung zu absolvieren, befolgt sie und studiert Geografie an der Universität in Hong Kong. Doch nach dieser Pflichtübung widmet sie sich ihren eigenen Zielen: Sie bekommt eine Stelle als Daten-Analystin beim Pegasus FC, überzeugt und wird rasch zur Co-Trainerin befördert.

Als solche arbeitet sie für mehrere Klubs in der Hong Kong Premier League (11 Mannschaften), für die Nationalmannschaft und seit 2015 für Eastern Sports. Als dort im Dezember 2015 der Cheftrainer entlassen wird, machen die Klubbosse Chan Yuen-Ting zur Nachfolgerin. Ein mutiger Schritt, der sich vier Monate später als goldrichtig entpuppt: Eastern gewinnt erstmals in der Klubgeschichte den Meistertitel. Und Chan ist weltweit die erste Frau, die ein Männerteam in einer professionellen Liga zum nationalen Titel führt.