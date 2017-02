Man hatte das Gefühl, als kehre der Heilsbringer zurück, als GC-Sportchef und CEO Manuel Huber zu Beginn der Woche Munas Dabbur vorgestellt hatte. Die Hoffnungen der Zürcher Verantwortlichen auf die sportliche Wende erfüllten sich im ersten Spiel des Israeli nach dessen leihweisen Rückkehr aus Salzburg allerdings noch nicht. Der Treffer von Geoffrey Bia nach glänzender Vorarbeit von Grégory Karlen nach einer halben Stunde entschied die Partie vor 4800 Zuschauern im Letzigrund zugunsten der Gäste aus dem Wallis.

Immerhin zeigten die Zürcher im Vergleich zu den ersten beiden Partien der Rückrunde, als sie gegen Thun (0:1) und Lugano (0:3) sang- und klanglos verloren, spielerisch einen klaren Aufwärtstrend. Vor allem in der zweiten Halbzeit war GC die klar bessere Mannschaft, erarbeiteten sich die Zürcher doch ein klares Chancenplus.

Die Schwäche im Abschluss konnte aber auch Dabbur, der in zuvor 92 Spielen für GC 49 getroffen hatte und gleich als Captain auflief, nicht beheben, auch wenn er in der 51. Minute einem Zürcher Treffer am nächsten kam, als er aus spitzem Winkel nur den Pfosten traf. Dem 19-jährigen Mazedonier Nikola Gjorgjev boten sich mehrere ausgezeichnete Gelegenheiten zum 1:1, und auch Runar Sigurjonsson scheiterte zweimal nur knapp (60./82.).

Grasshoppers - Sion 0:1 (0:1)

4800 Zuschauer. - SR Klossner. - Tor: 31. Bia (Karlen) 0:1.

Grasshoppers: Vasic; Lavanchy, Pnishi, Bergström, Antonov; Brahimi, Sigurjonsson; Gjorgjev (65. Munsy), Caio, Andersen (78. Fazliu); Dabbur.

Sion: Mitrjuschkin; Lüchinger, Zverotic, Ziegler, Pa Modou; Ndoye; Karlen (94. Ricardo), Adão; Bia (66. Follonier), Akolo (90. Léo), Carlitos.

Bemerkungen: 51. Pfostenschuss Dabbur. Grasshoppers ohne Basic, Sherko (beide verletzt), Hunziker (krank), Olsson und Zesiger (nicht im Aufgebot), Sion ohne Mveng, Salatic, Lurati (alle verletzt) und Konaté (gesperrt). Verwarnungen: 17. Dabbur (Foul). 25. Adão (Foul). 41. Ziegler (Foul).