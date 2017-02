Ein zweites Mal liess sich Monaco vom Überraschungsteam der aktuellen Kampagne nicht düpieren. Im Gegenteil: Vor eigenem Publikum stürmte der Meisterkandidat trotz weniger Ballbesitz am 23. Spieltag zum 16. Sieg. Gegen den produktivsten Spitzenklub der europäischen Top-5-Ligen war für das Ensemble von Lucien Favre die erste Meisterschaftsniederlage seit bald drei Monaten (0:1 in Caen) nicht abzuwenden.

Die Bilanz gegen die drei Tenöre der Ligue 1 war bis zum Rückschlag im Stade Louis II ansprechend. Zwei Siege und ein respektables 2:2 in Paris liessen die Hoffnungen in der Hafenstadt im Südosten Frankreichs anschwellen, erstmals seit dem letzten Titelgewinn vor 58 Jahren wieder bis zum Finish ein ernsthaftes Wort an der Spitze mitzureden.

Nun droht indes auf hohem Niveau eine erste Abkühlung der Euphorie. Von den letzten neun Pflichtspielen im Cup und in der Meisterschaft haben die Niçois nur noch zwei gewonnen. Nach der erst zweiten Partie mit mehr als zwei Gegentoren dürfte für den Schweizer Trainer-Strategen im Frühling der Vorstoss ins Champions-League-Playoff (3. Platz) im Vordergrund stehen.

Ex-Nice-Stürmer Germain traf

Die Zäsur leitete im Gipfeltreffen an der Côte d'Azur ausgerechnet Valère Germain ein. Mit ihm hätte Lucien Favre gerne zusammengearbeitet. Vom 26-jährigen Stürmer hält der Romand viel. Doch eine Fortsetzung des Leihengagements kam im Sommer nicht mehr infrage, Monaco drängte zu vehement auf eine Rückkehr.

In der 47. Minute schmerzte der Abgang doppelt. Die beiden Innenverteidiger Dante und Captain Baysse hatten eine Flanke falsch eingeschätzt, Germain profitierte vom Fehler der zuvor besten Ligue-1-Defensive und markierte per Kopf seinen achten Saisontreffer.

Viel mehr als zwei, drei gefährliche Szenen hatte Nice während den ersten 60 Minuten im lange intensiven und umstrittenen "Choc" zwar nicht zugelassen, Topskorer Radamel Falcao erhöhte gleichwohl auf 2:0. In der Folge war jene Equipe, die nach 38 Wettbewerbsspielen bei der magischen Marke von 100 Treffern angelangt ist, endgültig nicht mehr zu stoppen.

Monaco - Nice 3:0 (0:0). - 8000 Zuschauer. - Tore: 47. Germain 1:0. 60. Falcao 2:0. 81. Falcao 3:0.

Rangliste: 1. Monaco 23/52 (68:22). 2. Nice 23/49 (38:18). 3. Paris Saint-Germain 22/46 (42:16). 4. Lyon 21/37 (40:25). 5. Saint-Etienne 22/33 (24:18). 6. Marseille 23/33 (29:28). 7. Bordeaux 22/32 (24:27). 8. Guingamp 22/31 (28:26). 9. Rennes 22/30 (22:26). 10. Toulouse 22/26 (22:26). 11. Lille 22/26 (21:27). 12. Nantes 22/26 (15:29). 13. Nancy 21/24 (16:25). 14. Dijon 22/24 (30:32). 15. Metz 22/24 (22:38). 16. Montpellier 22/23 (30:39). 17. Angers 22/23 (19:28). 18. Caen 21/22 (24:36). 19. Bastia 22/22 (19:26). 20. Lorient 22/18 (25:46).