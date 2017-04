Kurz nach der Abfahrt des Mannschaftsbusses von Borussia Dortmund zum Champions-League-Spiel gegen Monaco sind in der Nähe des Fahrzeugs drei Sprengsätze explodiert. Dabei wurde eine Person im Bus verletzt, wie ein Sprecher der Polizei Dortmund der dpa bestätigte.

Der BVB-Bus wurde nach Angaben des Klubs an zwei Stellen beschädigt. Die verletzte Person wurde in ein Spital gebracht. Laut "Bild" soll es sich dabei um Marc Bartra handeln. Der Innenverteidiger soll dabei an Hand und am Oberschenkel verletzt worden sein.