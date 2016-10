2 Spiele, 6 Punkte. Und dies nach dem heiklen Startprogramm gegen Europameister Portugal und am Freitag in Budapest gegen den EM-Achtelfinalisten Ungarn. Besser hätte es für die Schweizer nicht laufen können. In Euphorie verfiel bei der SFV-Auswahl gleichwohl keiner.

"Es war ein positiver Reifetest", stellte Captain Stephan Lichtsteiner fest. Der Verteidiger von Juventus Turin hob aber auch den Mahnfinger: "Wir haben zweimal zu schnell den Ausgleich kassiert, weil wir zu wenig konsequent verteidigten. Wir waren nach unseren Toren nicht konzentriert genug."