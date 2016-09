Aber klar: Nach drei Spielen mit dem Torverhältnis von 17:1 steht nicht der Goalie im Fokus. Auch Bürki spricht über seine Kollegen im Angriff. «Offensiv läuft es uns in der Tat sehr gut», freut er sich in der ARD, «wir brauchen nicht viele Chancen, um Tore zu schiessen, sind voll konzentriert im Abschluss und spielen auch sehr entschlossen nach vorne.» Das sei es, was Borussia Dortmund derzeit so stark mache.

Wohl dem, der so einen Angriff hat!

«Im Moment kann uns keiner stoppen», kündigte Goalgetter Pierre-Emerick Aubameyang nach dem Spiel an. In «Der Westen» warnte der Stürmer aus Gabun, der nach vier Bundesliga-Runden bereits wieder vier Tore auf dem Konto hat, aber gleichzeitig: «Es ist noch lange nicht Zeit, zufrieden zu sein.»

In der Tat war Dortmunds 2:0-Führung je länger die Partie dauerte je schmeichelhafter. Wolfsburg kam zu einer Vielzahl an Tormöglichkeiten, die gegen ein Team mit einem weniger herausragenden Goalie zu Treffern geführt hätten. Der BVB zeigte, dass der Sturm derzeit besser funktioniert als die Abwehr. Aber wohl dem, der so einen Angriff hat!