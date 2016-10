Am Vergangenen Sonntag reisten die Zürcher nach Wohlen um sich weitere Punkte in der Challenge League zu sichern. Der Tabellen-Leader FCZ wurde seiner Rolle als Favorit vollumfänglich gerecht und deklassierte das Heimteam mit 5:0. Für das Team aus Wohlen gab es an jenem Tag wohl wenig Anlass zum Feiern.